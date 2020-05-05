На Среднем Урале директора предприятия, на котором погиб сотрудник, оштрафовали на 120 тысяч рублей

14:56 | 6.05.2020

Фото: yandex.uz

Карпинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора ООО «СК «МАРК» Сергея Морозова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Морозов, будучи директором ООО «СК «МАРК», нарушил правила по технике безопасности и допустил к работе на башенном кране машиниста, не прошедшего обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также обязательное специальное медицинское освидетельствование.



В декабре минувшего года машинист поднял груз, который зацепился за отверстие верхней плиты штабеля, на строительной площадке многоквартирного дома. Ошибка со сторону крановщика привела к падению башенного крана. От удара стрелы и оголовка крана об землю машинист выпал через разбитое остекление кабины на проезжую часть.



В результате несчастного случая сотрудник предприятия получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред его здоровью. Позднее крановщик скончался.



Поскольку преступление, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 216 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, а Морозов ранее не привлекался к уголовной ответственности, совершил действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Морозова, назначив штраф в размере 120 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»