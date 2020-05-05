В Екатеринбурге завершился отопительный сезон

14:01 | 6.05.2020

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о завершении отопительного сезона в столице Урала. Как сообщили в пресс-службе мэрии, поэтапное отключение теплоснабжения начнется завтра, 7 мая.



В документе отмечается, что сперва батареи начнут остывать в общественных местах и жилфонде. Больницы и детские дошкольные учреждения будут отключаться в последнюю очередь.



Добавим, даты отключения теплоснабжения в муниципалитетах зависят от наружной температуры и решения местных властей. В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, это допускается в период, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет не ниже +8ºС.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»