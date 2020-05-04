Самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан за россиянами

17:22 | 5.05.2020

Фото: ruscompromat.ru

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан, чтобы доставить в Екатеринбург из Душанбе россиян. Изначально эвакуационный рейс был запланирован на 30 апреля, но его дважды переносили.



Отметим, что самолет будет следовать по маршруту Душанбе – Сургут – Екатеринбург.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»