Екатеринбургский художник создал стрит-арт против застроек

15:12 | 5.05.2020

Фото: страница Ильи Мозги "ВКонтакте"

В Екатеринбурге художник Илья Мозги создал объект стрит-арта, призывающий к протесту против безликой современной архитектуры.



Надпись на бетонной стене на улице Шейнкмана гласит «Торжество материи над духом когда-нибудь рухнет».



В социальной сети ВКонтакте художник поделился тем, что город, по его мнению – ликование бетона и стекла. Из-за новых бездушных строек памятники исторического наследия захлебываются в океане монолита. Когда-нибудь, по мнению Ильи, это должно измениться.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»