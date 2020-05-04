Ночью под Екатеринбургом в ДТП погиб пешеход

09:27 | 5.05.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В ДТП на Серовском тракте минувшей ночью погиб пешеход. Его сбил 47-летний водитель на Renault, ехавший в сторону Верхней Пышмы.



У погибшего не было при себе документов. Он перебегал дорогу вместе со своим другом.



В Госавтоинспекции рассказали, что возраст погибшего и точные обстоятельства смерти ещё устанавливаются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»