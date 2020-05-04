Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова упал до 2,5 баллов

17:28 | 4.05.2020

Фото: "Яндекс-карты"

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь упал после неплохих показателей в выходные дни. Сейчас он составляет 2,5 балла. Эта цифра означает, что на улице находится не просто много, а очень много людей.



Немногим лучше ситуация в Верхней Пышме, где значение индекса самоизоляции составляет 2,6 балла. В Березовском людей на улицах ещё больше, чем в уральской столице – там рейтинг держится на значении 2,2 балла.



Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе инфекция обнаружена у 1144 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»