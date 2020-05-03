Ещё у 53 человек в Свердловской области подтвердился коронавирус

В Свердловской области за последние сутки врачи подтвердили 53 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.Таким образом, общее число случаев в регионе выросло до 1144. В регионе по-прежнему зафиксирован только 1 случай смерти пациента с коронавирусом.В России за последние сутки зарегистрировано 10581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, при этом выписано по выздоровлению 1456 человек.Напомним, что за весь период распространения коронавируса в России умерли 1356 человек. Выздоровели при этом 18 095 пациентов.