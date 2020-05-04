В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажном доме были эвакуированы 23 человека

11:24 | 4.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Утром 4 апреля в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме не ул. Фрунзе. Из здания были эвакуированы 23 человека.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 6:33. Загорелось домашнее имущество в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.



Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничным маршам 23 человека, в том числе пятерых детей. В тушении огня были задействованы шесть пожарных машин и 16 человек личного состава, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.



Огонь удалось потушить за 20 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили уже к 7:40. О пострадавших не сообщается.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»