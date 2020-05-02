10 человек эвакуировали в Екатеринбурге из горящего дома

21:57 | 3.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Екатеринбурге в доме на улице Подгорной произошёл пожар в жилом доме. По лестничным маршам были эвакуированы 10 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 17:22. К месту происшествия выезжали 16 человек на шести машинах.



Оказалось, что в подвальном помещении муниципального четырёхэтажного жилого дома горел мусор. Площадь пожара составила три квадратных метра. В 17:38 огонь был локализован, 17:43 открытое горение ликвидировано.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»