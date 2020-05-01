За сутки в РФ зарегистрировали 10 633 новых случая заражения Covid-19

За минувшие сутки в России подтверждено 10633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число инфицированных выросло до 134687 человек.5345 (50,3%) случаев из новых выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.За сутки зафиксировано 58 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек. Выписано по выздоровлению 16 639 (+1 626 за сутки).