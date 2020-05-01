Сотрудники МЧС в Екатеринбурге продезинфицировали железнодорожный вокзал

10:51 | 3.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники МЧС провели дезинфекцию здания железнодорожного вокзала и прилегающей к нему территории. Такие меры были предприняты для минимизации риска ввоза и распространения коронавирусной инфекции.



Специальным раствором спасатели обработали залы ожидания, комнаты отдыха, подземные переходы и выходы на перроны ‒ всего 36 тыс. кв. метров. Работы проводились с помощью автономного комплекса специальной обработки и ранцевых воздуходувных устройств. Всего потребовалось 3 000 литров дезинфицирующего раствора.



Отметим, на сегодняшний день продезинфицированы более 200 тыс. кв. метров площадей пожарно-спасательных подразделений, 518 городских остановочных комплексов общественного транспорта. Согласно плану, в ближайшее время сотрудники МЧС проведут санобработку территорий городских медучреждений города, а также железнодорожных станций пригородного сообщения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»