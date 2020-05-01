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09:54 | 3.05.2020
190 млн рублей уйдёт на мобильный госпиталь в Екатеринбург-ЭКСПО
Заказчиком является ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф», исполнителем – АО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника».
Согласно документу, исполнитель должен осуществить поставку и монтаж медицинского мобильного комплекса, состоящего из двух модулей и кислородного концентратора. Первый модуль, который рассчитан на 50 койко-мест, обойдётся заказчику в 80,1 млн рублей. Стоимость второго модуля, представляющего из себя комплекс несущих и ограждающих конструкций для использования первого модуля, сосотавляет 59,5 млн рублей. Цена кислородного концентратора – 21,5 млн рублей.
В стоимость контракта также входят услуги по доставке, разгрузке, сборке, монтажу и инструктажу специалистов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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