В Екатеринбурге заявили о дефиците машин скорой помощи

17:00 | 2.05.2020

Фото: Катерина Якушева

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга заявили о дефиците машин скорой помощи, отметив, что даже пополнение автопарка новыми автомобилями не решит проблему.



В ведомстве отметили, что до конца года ожидается поставка 16 автомобилей за счёт муниципального и областного бюджетов, 12 - на деньги из федеральной казны.



«Учитывая поставки автомобилей скорой медицинской помощи за счёт средств бюджетов различных уровней, дефицит автомобилей скорой медицинской помощи составит восемь единиц»,- уточняет горздрав.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»