95 лет исполнилось автобусному движению в Екатеринбурге

11:20 | 2.05.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Регулярному автобусному движению в Екатеринбурге исполнилось 95 лет. На балансе филиала Гортранса «Автобусные перевозки» находится 434 машины.



«Автобусные перевозки» обслуживают 32 городских маршрута общей протяжённостью 1134,7 километра. Ежедневно на линию выходит более 300 автобусов.



В ближайших планах Гортранса открыть музейную площадку ретроавтобусов. В настоящее время техники завершают восстанавливать будущие экспонаты: «Икарус-280.80», «Икарус-260» и «КАвЗ-3976». Автобусная площадка под открытым небом будет располагаться на территории Технического центра филиала «Автобусные перевозки» по адресу улица Челюскинцев, 35.



Напомним, автобусное движение в Свердловке началось 1 мая 1925 года. Для этого горкомхоз приобрёл 12 автобусов марки «Форд» вместимостью 12 человек. Территория базирования определена на улице Троцкого, 18 (ныне 8 Марта). 27 апреля «Форды» прорепетировали свои рейсы, а 1 мая 1925 года на демонстрации катали детей. Регулярное автобусное движение в столице Урала открылось утром 2 мая 1925 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»