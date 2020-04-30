Свердловское УГИБДД продолжит принимать посетителей в «нерабочие дни»

12:20 | 1.05.2020

Свердловское УГИБДД будет принимать посетителей в начале мая, соблюдая все санитарные нормы, принятые на период эпидемии коронавируса.



Так, в ведомстве установлен следующий график работы в майские праздники:



1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая – выходные;

2, 5, 6, 7 и 8 мая – рабочие дни.



В управлении ГИБДД отметили, что в рабочие дни все регистрационно-экзаменационные подразделения будут принимать только по предварительной записи, которую можно оформить через единый портал госуслуг.



– В подразделениях Госавтоинспекции Свердловской области, где осуществляется прием граждан, принимаются все меры по соблюдению санитарных норм, принятых на период эпидемии, – подчеркнули в ведомстве.



Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая «нерабочими днями» из-за распространения коронавирусной инфекции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»