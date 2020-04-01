Свердловчанам дали рекомендации по профилактике коронавируса в майские праздники

18:15 | 30.04.2020

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Управлении Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения мер по профилактике COVID-19 в период майских праздников.



В это время необходимо продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Поздравления с праздниками уральцам посоветовали отправлять через средства связи.



При выезде за город стоит отдавать предпочтение личному транспорту или такси, а в общественном транспорте использовать маски и соблюдать дистанцию.



Кроме того, необходимо соблюдать меры гигиены, а также не забывать, что начался сезон активности клещей. От них тоже следует защищаться, одевая закрытую одежду и проводя регулярные осмотры.



Также свердловчанам следует тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать режим хранения продуктов питания и не употреблять алкоголь. При плохом самочувствии стоит вызвать врача на дом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»