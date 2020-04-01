Накануне майских праздников индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова оказался рекордно низким

14:51 | 30.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 30 апреля, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и других городах. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 1.6 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 2.8 балла. На Урале по показателям лидируют Пермь и Нижний Тагил с 2.1 баллами, затем идут Тюмень – 2.0 балла. В Челябинске индекс сравнялся с Екатеринбургом –1.6 балла, а в Кургане вновь самый низкий на Урале индекс самоизоляции – 1.4 балла.



Сибирь вновь остается рекордсменом по самым низким показателям: Новокузнецк – 1.6 балла, Новосибирск и Томск – 1.4 балла; в Кемерово индекс самоизоляции остается самым низким в России – 1.2 балла.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 74 случая заражение коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»