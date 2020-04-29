В Екатеринбурге для движения транспорта закроют улицы Горького и Чкалова

13:58 | 30.04.2020

В Екатеринбурге АО «Трест УТСС» закроет движение транспорта по улице Горького (из-за капитального ремонта путепровода в центре города) и Чкалова (из-за строительства автострады).



Участок улицы Горького от улицы Малышева до улицы Куйбышева будет закрыт с 25 мая по 20 августа 2020 года. На улице Чкалова, от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова, движение запретят с 25 мая по 1 октября 2020 года.



Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»