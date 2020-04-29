Производитель уральского «Триазавирина» подал заявку на испытания лекарства против коронавируса

10:31 | 30.04.2020

В Свердловской области завод «Медсинтез», производитель препарата «Триазавирин», подал в Минздрав РФ заявку на клинические испытания лекарства против коронавируса.



Известно, что ответ на заявку должен прийти в 20-х числах мая. Испытания могут продлиться 1,5-2 года.



«Мы подали документы в Минздрав РФ на клинические испытания по коронавирусу. Ответа пока нет, по закону, он должен прийти в 20-х числах мая, однако, учитывая ситуацию, надеемся, что он придет быстрее»,- приводит ТАСС слова председателя совета директоров предприятия Александра Петрова.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»