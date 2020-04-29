ФСБ ликвидировала трёх боевиков, готовивших серию терактов на Среднем Урале

09:09 | 30.04.2020

Фото: Анатолий Жданов

Минувшей ночью в Екатеринбурге прошла контртеррористическая операция, в результате которой силовики УФСБ ликвидировали трех боевиков, готовивших серию терактов в Екатеринбурге и Арамили на майские праздники.



На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.



Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, контртеррористическая операция завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения несовместимые с жизнью. Специальные меры и временные ограничения, введенные в период проведения контртеррористической операции снимаются.



Известно, что решение о введении режима КТО в городе принимал лично начальник управления генерал Алексей Зиновьев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»