Екатеринбуржцы увидят более 20 вертолетов и самолетов в День Победы

20:40 | 29.04.2020

В Екатеринбурге в День Победы горожане смогут увидеть в небе над центром города 22 самолета и вертолета, об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Алексндр Лапин.



В число техники, которая примет участие в авиапараде вошли истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР; вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12 и Л-410.



Репетиции авиапарада будут проходить 5 и 7 мая.



Напомним, ранее планировалось, что в военном параде 9 мая примут участие 44 самолета и 40 вертолетов.















Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»