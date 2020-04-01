В Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы 47 человек

15:19 | 29.04.2020

Фото: vk.com

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Тверитина загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:45 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на трех спецмашинах. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 47 человек, в том числе пять детей.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»