Новости дня
13:38 | 29.04.2020
В столице Урала продолжает держаться низкий индекс самоизоляции
По данным сервиса «Яндекс.Карты», низкий индекс держится и в других городах России. В Челябинске и Новосибирске он составляет 1.5 балла, а в Нижнем Тагиле и Перми – 2.2 балла. Самый большой показатель остается в Москве – 3.0 балла.
Напомним, что сегодня на Среднем Урале подтвердили еще 90 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 629 человек. Берегите свое здоровье, а также здоровье близких, оставайтесь дома.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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