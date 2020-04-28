В столице Урала продолжает держаться низкий индекс самоизоляции

13:38 | 29.04.2020

В Екатеринбурге продолжает держаться рекордно низкий индекс самоизоляции. На данный момент он составляет 1.7 балла, что означает большое количество людей на улице.



По данным сервиса «Яндекс.Карты», низкий индекс держится и в других городах России. В Челябинске и Новосибирске он составляет 1.5 балла, а в Нижнем Тагиле и Перми – 2.2 балла. Самый большой показатель остается в Москве – 3.0 балла.



Напомним, что сегодня на Среднем Урале подтвердили еще 90 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 629 человек. Берегите свое здоровье, а также здоровье близких, оставайтесь дома.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»