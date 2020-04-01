Екатеринбургские сотрудники «скорой» отмечают свой профессиональный праздник

19:43 | 28.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

28 апреля екатеринбургские медики отмечают День рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Службе СМП в уральской столице уже более 90 лет.



Первый пункт СМП в Екатеринбурге был открыт в 1923 году в Верх-Исетском заводе. Тогда врачи выезжали к пациентам на конных упряжках. Сегодня станция СМП уральской столицы признана одной из лучших по всей стране.



В этом году врачи отмечают этот профессиональный праздник на передовой, так как с пандемией коронавируса на медиков в разы возросла нагрузка.



«Бригады скорой борются с COVID-19, как и коллеги в лечебных стационарах и, конечно, все они надеются победить инфекцию как можно быстрее», - сказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»