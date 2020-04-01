На Урале два директора образовательных учреждений оштрафованы за нарушения в сфере закупок

17:24 | 28.04.2020

Фото: kiselevsk.bezformata.com

Прокуратура Туринского района проверила исполнение образовательными организациями Туринского городского округа требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. В результате нарушения выявлены в двух школах Туринска.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Туринска при осуществлении закупки оргтехники посредством сайта zakupki.gov.ru, были указаны конкретные марки закупаемого товара, что является нарушением требований п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.



Аналогичное правонарушение допустил и директор МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Туринска при закупке спортивного инвентаря.



Отмечается, что данные обстоятельства являются нарушением одного из основных принципов осуществления закупки – отсутствия ограничения допуска к участию в закупке.



По факту выявленных нарушений прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг).



В результате директора образовательных учреждений получили штрафы по две тысячи рублей каждый. Кроме того, прокуратура в адрес руководителей муниципальных учреждений внесла представления с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица образовательных учреждений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»