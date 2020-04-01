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17:24 | 28.04.2020
Фото: kiselevsk.bezformata.com
На Урале два директора образовательных учреждений оштрафованы за нарушения в сфере закупок
Как сообщает прокуратура Свердловской области, директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Туринска при осуществлении закупки оргтехники посредством сайта zakupki.gov.ru, были указаны конкретные марки закупаемого товара, что является нарушением требований п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.
Аналогичное правонарушение допустил и директор МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Туринска при закупке спортивного инвентаря.
Отмечается, что данные обстоятельства являются нарушением одного из основных принципов осуществления закупки – отсутствия ограничения допуска к участию в закупке.
По факту выявленных нарушений прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг).
В результате директора образовательных учреждений получили штрафы по две тысячи рублей каждый. Кроме того, прокуратура в адрес руководителей муниципальных учреждений внесла представления с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица образовательных учреждений.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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