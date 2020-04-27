На Урале предприниматели приобрели оборудование для лаборатории, проверяющей пробы на коронавирус

14:23 | 28.04.2020

Фото: 123ru.net

Благотворители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей перечислили три миллиона рублей на оборудование для выявления инфекций, в том числе коронавирусной, для лаборатории Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Роспотребнадзора. В частности, специалистам передан прибор ПЦР-диагностики.



Аппарат ПЦР-диагностики позволяет выявить скрытые вирусы прямым способом, на 100% исключая риск ошибочного заключения.



Поставка прибора позволяет практически вдвое увеличить мощность лаборатории, которая является участницей сети по диагностике новой коронавирусной инфекции.



Напомним, что в Свердловской области за сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 539 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»