Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался рекордно низким

13:49 | 28.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 28 апреля, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и других городах. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 1.7 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 3.0 балла. На Урале по показателям лидирует Пермь с 2.2 баллами, затем идут Нижний Тагил и Тюмень с 2.1 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.6 балла, в Кургане самый низкий на Урале индекс самоизоляции – 1.5 балла.



Сибирь вновь остается рекордсменом по самым низким показателям: Новосибирск – 1.7 балла, Новокузнецк и Томск – 1.6 и 1.5 балла соответственно; в Кемерово индекс самоизоляции остается самым низким в России – 1.3 балла.



Напомним, что в Свердловской области за сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 539 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»