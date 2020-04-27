В Екатеринбурге юриста обвиняют в мошенничестве с недвижимостью

10:12 | 28.04.2020

В Екатеринбурге перед судом предстанет юрист, которого обвиняют в нескольких преступлениях, среди них – мошенничество с недвижимостью.



По версии следствия, в период с апреля 2017 года по январь 2018 года юрисконсульт использовал фиктивный договор купли-продажи и доверенность, чтобы перевести нежилое помещение на Вайнера на родственника. Затем обвиняемый зарегистрировал фиктивный договор купли-продажи в уполномоченном органе.



Своими действиями он причинил ущерб собственнику недвижимости на 40,4 млн. рублей. Впоследствии он подготовил мнимый договор купли-продажи недвижимости, согласно которому якобы перекупил у родственника нежилое помещение. Отмечается, что сам родственник о всех этих действиях не знал.



Обвиняемый мошенническим способом попытался незаконно похитить денежные средства в общей сумме около 52 млн. рублей. Однако сделать это не удалось.



Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере).



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.







Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»