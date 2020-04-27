В Екатеринбурге легковушка улетела в озеро. Есть пострадавшие

09:10 | 28.04.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, на подъезде к ЕКАД, легковушка попала в ДТП. Есть пострадавшие.



В салоне «двенадцатой» находились два молодых человека и девушка. Они направлялись в сторону Верхней Пышмы. Находясь на развилке, водитель пересёк встречную полосу и улетел в озеро.



В результате аварии автомобиль получил множественные повреждения. По предварительным данным, водитель и пассажиры выжили. Их госпитализировали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»