В Екатеринбурге 400 миллионов рублей направили на защиту персонала больниц от COVID-19

400 миллионов рублей из бюджета Свердловской области направили на защиту екатеринбургских медиков от COVID-19, об этом заявил мэр города Александр Высокинский на брифинге сегодня.



Глава города также отметил, что на сегодняшний день ещё 5 городских больниц: №2, 6, 14, 24, 40, готовы к приему больных коронавирусом. В этих медучреждениях ведутся ремонтные работы, которые планируется закончить завтра в ночь. Во всех остальных больницах введены строгие ограничения, препятствующие распространению COVID-19.