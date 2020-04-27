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17:29 | 27.04.2020

Фото: postila.ru

Жительница Екатеринбурга случайно убила сожителя, который мешал ей убираться в квартире

Кировский районный суд Екатеринбурга признал 37-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, конфликт между сожителями произошел в 2019 году в квартире дома по улице Рассветной. Осужденная начала уборку в квартире, но ее мужчина стал ей мешать. В какой-то момент сожитель остановился в проеме между кухней и коридором. Женщина ударила его в грудь, отчего тот упал и сильно ударился затылком об пол. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время.

Суд назначил виновной штраф в размере 100 тысяч рублей. Обычно статья 109 УК РФ не предусматривает наказания в виде штрафа, однако, как пояснили в ведомстве, суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние осужденной, а также зачел в качестве отбытия наказания дни, проведенные женщиной в СИЗО.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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