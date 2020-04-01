В Алапаевске трое полицейских спасли жизнь местной жительнице, сорвавшейся с моста

Накануне вечером на мосту через реку Алапаиха в Алапаевске 32-летняя местная жительница уронила телефон за парапет и перелезла через ограждение, что достать его. Проезжавшие мимо сотрудники полиции пришли женщине на помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Местная жительница уронила телефон за ограждение. Рискуя упасть с высоты 10 метров, женщина перелезла за парапет. В этот момент мимо проезжал старший инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» лейтенант полиции Станислав Кабанов, который увидел происходящее и решил убедить ее отказаться от своих намерений.«Когда я уже подбегал к женщине, она внезапно сорвалась с моста, но успела ухватиться руками за решетку ограждения, - вспоминает Станислав Кабанов. – Я ее крепко схватил за рукава куртки и попытался поднять, чтобы она смогла выбраться обратно, но моих усилий оказалось недостаточно».На помощь коллеге подоспели участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН МО МВД России «Алапаевский» лейтенант полиции Егор Шамсутдинов и оперуполномоченный группы зонального обслуживания отдела уголовного розыска того же межмуниципального отдела лейтенант полиции Михаил Халемин. Три лейтенанта быстро подняли женщину наверх, отвели в безопасное место и передали вызванным врачам скорой помощи.