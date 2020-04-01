В Качканаре полыхал пожар площадью 100 квадратных метров

14:39 | 27.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Качканаре полыхал ангар в промзоне. Площадь горения составила 100 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 9:31 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 14 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 11:48 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»