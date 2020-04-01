В Нижнем Тагиле автомобиль сбил пешехода

14:18 | 27.04.2020

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле сегодня утром автомобиль «Toyota Voltz» сбил пешехода. Инцидент произошел в 7:20 по местному времени.



Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 30-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре». В этот момент его сбил 46-летнего водитель на иномарке. Владелец автомобиля рассказал инспекторам ГИБДД, что пострадавший неожиданно выбежал на проезжую часть – избежать столкновения не удалось.



У пешехода предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы. Его госпитализировали в горбольницу №4 Нижнего Тагила.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»