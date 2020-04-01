ЕТК начала реконструкцию тепломагистрали на улице Серафимы Дерябиной

12:20 | 27.04.2020

Фото: пресс-служба ЕТК

В Екатеринбурге энергетики теплосетевой компании начинают реконструкцию тепломагистрали М-26 на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.



Планируется, что специалисты полностью заменят запорную арматуру и строительную часть теплосети, а также модернизируют три тепловые камеры. На эти работы выделено более 57,3 миллиона рублей.



Отметим, что данная тепломагистраль обеспечивает отоплением и горячей водой часть корпусов городских-клинических больниц №40 и №6, где сейчас находятся пациенты с коронавирусом. Также тепломагистраль обеспечивает теплом жилые дома и здания по четной стороне улицы Бардина, промышленную зону по улице Зоологической, Областную детскую больницу №1, микрорайон Широкой речки, госпиталь ветеранов войн и часть Ленинского района.



– Замене подлежат два участка трубопровода диаметром 500 мм общей протяженностью 1 148 метров. В настоящее время фронт работ развернут от дома № 39 до дома № 43 А по улице С. Дерябиной с переходом Академика Бардина. На объекте выставлены ограждения, выполнены земляные работы, демонтирована старая труба, верхние и нижние лотки, конструкции попутного дренажа (он защищает канал тепловой сети от грунтовых вод). Специалисты монтируют новые трубы и лотки. В период ремонта на магистрали тепло и горячую воду потребители получают по временному трубопроводу, – рассказали в пресс-службе ЕТК.



После выполненных работ потребители получат надежное теплоснабжение на 30 лет. Новый трубопровод будет защищен современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»