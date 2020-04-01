В Екатеринбурге произошло ДТП с тремя пострадавшими

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.По предварительным данным, водитель автомобиля «Ford Mondeo» двигался по улице 8 марта в сторону улицы Академика Швардца и допустил столкновение с автомобилем «Peugeot 307». В результате аварии пострадал 36-летний водитель и двое пассажиров «Peugeot»: 47-летняя женщина, находившаяся на заднем сидении, и 33-летняя женщина, находившаяся на переднем сидении. Их доставили в ГКБ Верхней Пышмы с различными травмами.– Установлено, автомашиной «Ford Mondeo» управлял 47-летний мужчина водитель, водительский стаж управления т/с составляет 27 лет. Мужчина по внешним признакам находился в состоянии опьянения, что подтвердилось в ходе проведенного на месте задержания освидетельствования. Опьянение составило 1,280 мг/л. За данное правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, а автомашина эвакуирована на штрафную автостоянку, – рассказали в ГИБДД.Автомобили, попавшие в аварию, получили значительные механические повреждения. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и СМП, машины эвакуировали. Все обстоятельства и причины ДТП установят в ходе дознания, по окончании которого примут мотивированное решение.Госавтоинспекция Екатеринбурге напоминает водителям, что управление транспортом в состоянии опьянения является одни из самых грубых нарушений ПДД, ведущим к трагическим последствиям.