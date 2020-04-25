В Свердловской области за сутки провели 3104 исследований проб на коронавирус

19:23 | 26.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 3104 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2881 человек.



Всего специалистами проведено 75675 исследований. Обследовано 67354 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 395 случаев. Выписан ещё один пациент. Всего вылечились 88 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»