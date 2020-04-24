В Свердловской области к спутниковому интернету подключат 10 школ и 150 домов

17:01 | 26.04.2020

Фото: СтопCOVID-19

К спутниковому интернету в Свердловской области подключат 10 школ и 150 домов. Специальное оборудование на период дистанционного обучения ставят там, где из-за особенностей рельефа недоступна сотовая связь хорошего качества.



Так, о проблемах со связью написала Евгению Куйвашеву мама двоих детей. Дочь учится в третьем классе и использует неустойчивый 3G-сигнал на телефоне мамы. Кроме того, девочке приходилось ждать возвращения родителей с работы.



Специалисты областного департамента информатизации и связи выяснили, что получить устойчивый доступ к сети через операторов сотовой связи из-за особенностей местности невозможно.



Установленный комплект включает спутниковую тарелку и маршрутизатор. Сейчас скорость интернета позволяет смотреть видеолекции, пользоваться видеосвязью, а также вести электронный дневник.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»