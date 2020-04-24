В ДТП в Екатеринбурге погиб мужчина и серьёзно пострадала женщина

14:22 | 26.04.2020

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня утром, около 6:50, у дома на ул. Коммунистическая,119 в Екатеринбурге произошла авария. Есть погибший и пострадавшая.



По предварительной информации, 28-летняя женщина за рулём Subaru Forester ехала от ул. Молодёжи в сторону ул. Народного Фронта, не справилась с управлением из-за погодных условий и наехала на препятствие.



В результате аварии 29-летний мужчина, который находился на пассажирском сидении, скончался от полученных травм до приезда врачей. Женщину-водителя доставили в тяжёлом состоянии в 23 ГКБ.



Автомобиль получил значительные механические повреждения и был эвакуирован с места происшествия. Причины аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»