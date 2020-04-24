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18:05 | 25.04.2020

Фото: fontanka.mirtesen.ru

Число проведенных исследований на коронавирус на Урале превысило 72 тысячи

По данным на 25 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 3166 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 3072 человека.

Всего специалистами проведено 72571 исследование. Обследовано 64473 человека.

Напомним, за сутки в Свердловской области лабораторно подтвердились еще 33 случая коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 337 случаев новой коронавирусной инфекции.

В России на сегодняший день зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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