Число проведенных исследований на коронавирус на Урале превысило 72 тысячи

18:05 | 25.04.2020

Фото: fontanka.mirtesen.ru

По данным на 25 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 3166 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 3072 человека.



Всего специалистами проведено 72571 исследование. Обследовано 64473 человека.



Напомним, за сутки в Свердловской области лабораторно подтвердились еще 33 случая коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 337 случаев новой коронавирусной инфекции.



В России на сегодняший день зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»