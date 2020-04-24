Роспотребнадзор рассказал, в каких районах Екатеринбурга проживают заболевшие коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало карту распространения COVID-19 в Екатеринбурге в адресной привязке.Всего в уральской столице выявлено 235 случаев заболевания.Напомним, что в Свердловской области медики выявили 304 случая COVID-19, при этом 65 человек уже выписаны из больниц. Подозревают коронавирусную инфекцию у 272 человек.Отметим, что за прошедшие сутки врачи обследовали на коронавирус 1238 человек.