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21:18 | 24.04.2020
Фото: Telegram-канал «СтопCOVID-19»
В соцсетях свердловчан зафиксировали очередной фейк о COVID-19
Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, Валерий Горелых, данное сообщение является откровенной информационной уткой. На самом деле, подобных случаев зафиксировано не было.
«Но это не значит, что такие сведения можно проигнорировать. Так или иначе в нашем регионе имеют место случаи различных видов мошеннических действий. Рекомендую землякам двери своего жилища незваным гостям без проверки не открывать, предлагаемые товары не приобретать, пин-коды и пароли от своих банковских карт никому не называть. При поступлении подозрительных звонков или в случае визита подозрительных личностей требуется как можно скорее сообщать об этом по линии 02, либо по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61», – сказал Горелых.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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