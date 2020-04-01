В две свердловских больницы благотворители передали аппараты ИВЛ

19:38 | 24.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Аппараты ИВЛ передали двум больницам Северного округа. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, компании «РУСАЛ» и СУБР отправили по одному аппарату в Краснотурьинскую городскую и в Североуральскую центральную городскую больницы.



Отмечается, что новые аппараты улучшат готовность медицинских учреждений Северного округа к оказанию помощи в период борьбы с COVID-19. После снятия режима повышенной готовности их отправят в те отделения, где они наиболее необходимы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»