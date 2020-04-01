Фонд святой Екатерины отправил первую партию продуктовых наборов нуждающимся свердловским семьям

19:20 | 24.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фонд святой Екатерины отправил первую партию продуктовых наборов со склада «Сима-ленд» на запад Свердловской области. Многодетные и малоимущие семьи Полевского, поселка Шаля, Красноуфимского и Артинского района получат 3500 коробок с продуктами.



Наборы состоят из риса, гречки, муки, макаронных изделий, подсолнечного масла, консервов, чая и сладостей. Семьям их вручат волонтеры.



Отметим, что аналогичный проект реализуется и в Челябинской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»