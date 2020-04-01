В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оскорбившего пристава

14:47 | 24.04.2020

Фото: zen.yandex.ee

Артинским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 4 марта судебные приставы доставили подозреваемого в здание мирового суда для рассмотрения в отношении него головного дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал скандалить и ругаться. Когда судебный пристав сделал ему замечание, подозреваемый отреагировал агрессивно и высказался в адрес представителя власти нецензурной бранью в присутствии посторонних лиц.



В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Отметим, что за указанное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»