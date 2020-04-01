В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют приложение, выявляющее нарушителей самоизоляции

20:28 | 23.04.2020

Фото: sm-news.ru



В уральской столице автоинспекторы тестируют мобильное приложение для поиска нарушителей режима самоизоляции и ПДД, об этом сообщили на портале Госавтоинспекции по Свердловской области.



Кроме того, с помощью новой разработки, полицейские выявляют транспортные средства, находящиеся в розыске, водителей, лишенных права управления, умерших граждан и лиц, находящихся на карантине.



В настоящее время приложение работает в тестовом режиме. При помощи приложения мобильные устройства соединяются с камерами, и программа выявляет автомобиль и причину, по которой он был выделен.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрирован 271 случай коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»