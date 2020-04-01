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20:28 | 23.04.2020

Фото: sm-news.ru

В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют приложение, выявляющее нарушителей самоизоляции


В уральской столице автоинспекторы тестируют мобильное приложение для поиска нарушителей режима самоизоляции и ПДД, об этом сообщили на портале Госавтоинспекции по Свердловской области.

Кроме того, с помощью новой разработки, полицейские выявляют транспортные средства, находящиеся в розыске, водителей, лишенных права управления, умерших граждан и лиц, находящихся на карантине.

В настоящее время приложение работает в тестовом режиме. При помощи приложения мобильные устройства соединяются с камерами, и программа выявляет автомобиль и причину, по которой он был выделен.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрирован 271 случай коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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