В МВД опровергли информацию об оштрафованном волонтере в Екатеринбурге

19:45 | 23.04.2020

Фото: okaygorod.com

В МВД опровергли информацию о привлечении волонтера к ответственности за нарушение режима самоизоляции.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, человек, на которого был составлен материал, не является официальным представителем волонтерской организации.



Также, после сообщений в СМИ о якобы оштрафованном волонтере в МВД попросили перепроверять информацию о подобных случаях, полученную из неофициальных источников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»