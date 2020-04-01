Пока все дома: интернет-магазин МегаФона работает семь дней в неделю

16:51 | 23.04.2020

МегаФон организует для жителей Среднего Урала оперативную отправку товаров из интернет-магазина shop.megafon.ru в любой день недели. Получить мобильные устройства и аксессуары можно, не выходя из дома – собственная и партнерская доставка осуществляется прямо до двери клиента.



Сейчас, когда многие жители вынуждены оставаться дома, растет популярность онлайн-каналов продаж. Спрос на некоторые категории товаров интернет-магазина МегаФона увеличился сразу в 2 раза. Наибольшей популярностью пользуются модемы и роутеры, а также смартфоны средней и высокой ценовой категории.



В текущей ситуации интернет-магазин МегаФона работает над расширением штата всех направлений и контролирует изменение потребительского спроса в режиме 24/7. Даже с внедрением режима самоизоляции сохраняется высокая оперативность доставки – получение товара, как правило, осуществляется в течение 36 часов с момента подтверждения заказа. По-прежнему предлагается двухчасовой диапазон доставки, чтобы сэкономить время клиента.



«Главное правило сегодня – оставаться дома. Большинство вопросов можно решить без посещения салона, включая оформление сим-карты или покупку смартфона, которые необходимы, чтобы быть на связи с близкими или вызвать экстренную помощь. Мы будем привозить товары в любой день, соблюдая повышенные меры безопасности. Наши сотрудники проинструктированы о правилах общения с клиентами, оплата товаров переведена в безналичный расчет, а все склады и пункты выдачи проходят регулярную тщательную обработку», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.



При оформлении заказа в рабочее время его обычно подтверждают в течение 15 минут. После этого его можно забрать в пункте выдачи или бесплатно оформить курьерскую доставку независимо от суммы заказа по Екатеринбургу. Также служба КСЭ может доставить товар «до двери» в любой регион России.

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