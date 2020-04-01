На Белоярском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками

15:21 | 23.04.2020

Фото: vmnews.ru

Сегодня утром на Белоярском водохранилище перевернулась лодка с тремя рыбаками. На данный момент спасли двоих мужчин и передали их медиками. Третьего рыбака обнаружить пока не удалось.



Сообщение об инциденте поступило в 10:30. Лодка перевернулась между третьей и четвертой заводью. К месту происшествия прибыли спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС и муниципальной службы спасения Заречного на аэролодке. Они увидели двух людей рядом с перевернувшейся лодкой. Спасенных мужчин с сильным переохлаждением отправили в больницу.



Как рассказали в МЧС, лодка не была оборудована средствами спасения, а пострадавшие не надели спасательные жилеты.



Еще одного рыбака пока что обнаружить не удалось. Спасатели обследуют место инцидента и береговую линию. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам выяснят все обстоятельства произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»