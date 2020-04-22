В Екатеринбурге волонтеру выписали штраф за нарушение самоизоляции

11:07 | 23.04.2020

Фото: ЕТВ

В гордуму Екатеринбурга обратились добровольцы-предприниматели, которые в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, осуществляют сбор продуктов, формирование наборов и доставку нуждающимся. Они сообщили, что в рамках волонтерской деятельности один из добровольцев получил штраф за нарушение режима самоизоляции.



Штаб по сбору продуктов, созданный предпринимателями города, направлен на поддержку граждан, которые оказались в наиболее бедственном положении из-за ухудшения экономической ситуации. Организация начала работу после регистрации на сайте «мывместе2020.рф». Однако в момент доставки продуктов на автомобиле в штаб один из добровольцев получил административный штраф за нарушение самоизоляции.



Как отмечает одна из организаторов Яна Трудкова, деятельность штаба была приостановлена в связи с выпиской штрафа, поскольку «штаб невозможно зарегистрировать и официально осуществлять волонтерскую деятельность».



Данную проблему уже взял на контроль Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин. Он озвучит ее на заседании городского оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Володин попросил главу региона Евгения Куйвашева помочь создать условия для работы активистов, желающих помочь согражданам, сообщает пресс-служба гордумы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»